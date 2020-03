Coronavirus, il cardinale Sepe dona due ecografi all’ospedale Cotugno

Il Cardinale Crescenzio Sepe ha disposto l’acquisto di due ecografi per l’ospedale Cotugno di Napoli. “Per concorrere a potenziare le strumentazioni dell’Ospedale Cotugno in questo tempo di pandemia da coronavirus, il cardinale ha deciso di soddisfare immediatamente, sia pure in parte, le sopravvenute esigenze assistenziali del nosocomio che accoglie un gran numero di contagiati, ed ha rinviato altri progetti che si sarebbero dovuto realizzare in alcune strutture sanitarie attraverso l’ultima asta di beneficenza che registrò, ancora una volta, la generosità di tanti”, si legge in una nota della Curia arcivescovile di Napoli. “Sono stati acquistati due ecografi di alto livello, completi di sonde, carrello e stampante, che consentono al personale dell’Ospedale Cotugno di effettuare indagini diagnostiche versatili, rapide e di elevata qualità”, si sottolinea. “Di questo dono il Cardinale ha dato comunicazione direttamente al Direttore Generale dell’Azienda dei Colli, dott. Maurizio Di Mauro, pregandolo di trasmettere a medici, infermieri, tecnici e personale tutto vivo apprezzamento e profonda gratitudine per il super lavoro che stanno svolgendo con abnegazione assoluta, con ammirevole coraggio, con eccellente competenza professionale, con amorevole cura – conclude la nota – I due ecografi saranno consegnati al Direttore Di Mauro nella giornata di lunedì”.