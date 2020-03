Coronavirus, il cardinale Sepe: Niente paura, ce la faremo

“Noi napoletani siamo abituati a vincere le prove piu’ dure, insieme con tutti i nostri fratelli sparsi per tutta l’Italia, ce la faremo anche questa volta”. Il cardinale Crescenzio Sepe, arcivescovo metropolita di Napoli, lancia un messaggio di speranza alla citta’. “Andra’ tutto bene – dice – come hanno scritto i bambini sui cartelli esposti alle finestre di casa”. “Coraggio, non abbiate paura – afferma – Dio e’ con noi, per intercessione della Vergine Maria, di San Gennaro e dei nostri Santi protettori”. “In questo momento di grande difficolta’, paura, scoraggiamento, mi rivolgo ai fedeli a nome di Cristo – conclude – per invitarli alla preghiera e a non perdere la speranza che il Signore ha posto nei nostri cuori. ‘A Madonna v’accompagna”.