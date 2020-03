Coronavirus, il Cnr lancia #scienzasulbalcone: misurare lo smog luminoso con un’App

Invece di cantare e applaudire, questa volta i balconi degli italiani saranno usati per un esperimento scientifico: misurare l’inquinamento luminoso del cielo notturno in tutto il Paese. A lanciare la proposta e’ il Cnr, con l’iniziativa #scienzasulbalcone. L’esperimento consiste nello scaricare una app gratuita per misurare la luminosita’ del cielo di notte nella zona di residenza, sfruttando il sensore di luminosita’ dello smartphone. Il Cnr chiede quindi agli italiani di uscire sul balcone (o affacciarsi alla finestra) per tre sere consecutive, lunedi’, martedi’ e mercoledi’ prossimo, alle 21. Smartphone alla mano, bastera’ aprire la app e puntare lo schermo del cellulare verso il cielo, per poi appuntarsi su un foglio il numero indicato dall’applicazione. Alla fine delle tre misurazioni, i dati andranno spediti in forma anonima specificando pero’ la zona dove sono stati registrati. L’esperimento e’ stato ideato da Alessandro Farini, ricercatore dell’Istituto nazionale di ottica (Cnr-Ino) e da Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. L’idea e’ nata nei giorni scorsi, spiegano i due scienziati, quando in “tanti hanno provato a illuminare il cielo notturno con il cellulare cosi’ da essere fotografati dal satellite”. Un tentativo inutile, visto che “la luminosita’ della luce flash di uno smartphone non puo’ essere rilevata da un satellite”. Ma proprio da questo “insolito flash mob” e’ nata la proposta di sfruttare i balconi per un vero esperimento scientifico.

“Negli ultimi decenni- sottolinea il Cnr- nel nostro Paese si e’ registrato un costante incremento della luce presente nell’ambiente notturno, dovuto all’eccessiva illuminazione artificiale notturna delle citta’. Una vera e propria forma di inquinamento, l’inquinamento luminoso, che non solo compromette la nostra visione dell’Universo, ma rappresenta anche un problema ambientale, economico, di sicurezza e salute pubblica”. Per questo, seguendo il principio della ‘citizen science’, ovvero il coinvolgimento della cittadinanza in veri progetti di ricerca scientifica, il Cnr rivolge “alla popolazione un triplice invito: dare un piccolo contributo concreto per rendere possibile una vasta raccolta di dati altrimenti irrealizzabile; approfittare di questo momento di sospensione per fare qualcosa di utile e significativo per la comunita’ scientifica e la collettivita’ partecipando ad un progetto scientifico di alto impatto sociale; contribuire a costruire quel ponte tra scienza e societa’, necessario per rendere i cittadini sempre piu’ parte integrante del processo scientifico e del cambiamento sociale, che non puo’ prescindere dalle conoscenze sviluppate in ambito scientifico”.