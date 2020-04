Coronavirus, il Comune di Torre del Greco cerca camere per cittadini in quarantena

Un avviso pubblico per reperire la disponibilita’ di camere in alberghi e bed & breakfast da destinare alle persone poste in isolamento domiciliare e in quarantena a causa dell’emergenza epidemiologica legata al Coronavirus. E’ quello varato dal Comune di Torre del Greco (Napoli). Da quanto si legge dall’avviso firmato dal dirigente del settore Igiene e Sanita’ Claudia Sacco, le domande dei titolari delle attivita’ di soggiorno possono essere inviate all’indirizzo pec igienesanita.torredelgreco@asmepec.it entro le ore 9 del 15 aprile. Le proposte dovranno riguardare la messa a disposizione di camere ed altri tipi di alloggi idonei a rispondere alla domanda abilitativa e all’accoglienza temporanea. A titolo di rimborso spese per pulizia e fornitura delle utenze, verra’ attribuito un contributo di 16 euro al giorno per ogni persona ospitata.