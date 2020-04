Coronavirus, il console della Bulgaria a Napoli lancia una gara di solidarietà

Il Direttore dell’Istituto di Cultura Meridionale e Console Onorario di Bulgaria, Avvocato Gennaro Famiglietti, ha inteso sostenere una iniziativa nobile in un momento in cui serve tanto cuore nella solidarietà verso i bisognosi della Napoli al tempo del Covid-19. Le sue parole sono chiare sull’argomento: “In questo drammatico momento di emergenza, dinanzi ad una pandemia di proporzioni universali, ritengo opportuno lanciare un forte messaggio di impegno e concreta azione solidale per i più bisognosi e per i tanti che soffrono in pesanti difficoltà di sopravvivenza.

Penso sia dovere morale di tutti cercare di contribuire, fosse anche con un piccolo ma significativo gesto, per un solo cittadino o una singola famiglia, dando una testimonianza di vicinanza e cristiana solidarietà. Con il grande e convinto sostegno di S.E. Cardinale Crescenzio Sepe, in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Consoli, l’Istituto di Cultura Meridionale, Alma Mundi Onlus e la BCC di Napoli, promuoviamo la raccolta fondi per la Parrocchia Santa Lucia a Mare, fondi che saranno gestiti in prima persona da Padre Giuseppe Carmelo per le attività finalizzate al sostegno dei più bisognosi. Sicuro di una grande e sentita partecipazione, vi saluto tutti con l’auspicio di abbracciarvi di persona il prima possibile”.

Con espressa benedizione dell’Arcivescovo di Napoli, S.E. Cardinale Crescenzio Sepe, la F.E.N.C.O., Federazione Nazionale dei Diplomatici e Consoli Esteri in Italia delegazione di Napoli, unitamente all’Istituto di Cultura Meridionale, l’Associazione Cavalieri di San Silvestro, Alma Mundi Onlus, in collaborazione con la BCC di Napoli, Banca di Credito Cooperativo, in questo momento di crisi Mondiale, innanzi ad un nemico invisibile, avverte la necessità di far sentire la propria fattiva presenza per i più sfortunati, per coloro che non hanno la possibilità neanche di poter approvvigionare i beni di prima necessità.

Per tale motivo si è inteso sostenere la Parrocchia di Santa Lucia a Mare in Napoli, una delle più grandi testimonianze di carità sul territorio grazie all’attività di Padre Giuseppe Carmelo.

In particolare il gruppo CARITAS Parrocchia S.Lucia a Mare esiste per aiutare i più bisognosi del territorio che, purtroppo, conta numerosi disoccupati, operai, stranieri e bisognosi che in questo momento di emergenza rischiano di soccombere al totale abbandono in cui versano.

L’attività svolta dalla Parrocchia è di piena assistenza per indigenti, senza fissa dimora di tutte le nazionalità e migliaia di famiglie con problemi socio-economici in tutti i quartieri difficili di Napoli, assistenza dei minori, assistenza agli anziani. Sempre presente Padre Carmelo dal 2003 è un punto di riferimento per la comunità, organizzando mense aperte ai tanti bisognosi, orientamento e sostegno per l’avviamento al lavoro, assistenza medica, ampia accoglienza per i senza fissa dimora, oltre ad aver organizzato una comunità alloggio per anziani soli e privi di risorse economiche soddisfacenti.

E’ necessario intervenire immediatamente, perché in questo momento di emergenza sanitaria vi è abbandono totale per le persone più bisognose ed è nostro dovere aiutare anche con una piccola ma significativa donazione. La Parrocchia di Santa Lucia a Mare, in persona del Rev.do. Sac. Giuseppe Carmelo, è unico beneficiario che utilizzerà i fondi raccolti per tutte le attività volte all’assistenza dei meno fortunati in questo drammatico periodo: “Vi chiediamo, pertanto, di diffondere tale appello perché nessuno si senta solo, tutti insieme ci salveremo!”. In un periodo particolare come questo azioni del genere sono necessarie perché ci accorgiamo spesso dopo, che durante l’avvento di una sciagura del genere esistevano persone che hanno più bisogno di altre di un aiuto. Un grande pensiero deve andare soprattutto a tutte quelle pensioni anziane che non solo non hanno potuto salutare i propri cari prima di finire , ma sono passati da un abbandono all’altro e sicuramente solo nel cuore di Gesù hanno potuto trovare un caldo ristoro e un lungimirante pensiero. L’occasione da parte di tutti noi per rendere tutto ciò un patrimonio del nostro cuore e non solo una realtà di solitudine , in un secolo così avanzato, può essere attuato proprio attraverso la condivisione di azioni del genere, e non lasciare indifferenti coloro che devono patire egual condizioni in un momento in cui la misericordia e il contatto sono nella maggior crisi che si sia verificata dalla fine delle guerre del Secolo che precede.