Coronavirus, il Duomo riapre ai turistiIsolato il ceppo italiano

Milano, 27 feb. (Adnkronos) – Il Duomo di Milano riapre ai turisti, probabilmente da lunedì. Lo apprende l’Adnkronos. Da quanto si apprende l’apertura ai turisti avverrà in maniera contingentata, quindi con ingressi che verranno consentiti a poche persone alla volta. I dettagli della riapertura vengono definiti in questi momenti tra la Regione Lombardia e la Veneranda Fabbrica del Duomo. Secondo fonti qualificate i turisti potranno accedere al complesso monumentale a partire da lunedì prossimo 2 marzo.

Nel frattempo è salito a 17 il bilancio dei morti per in Italia. “Aggiorniamo anche il dato dei deceduti, in Lombardia sono morte tre persone. Sono tre ultra ottantenni, due di 88 anni e una di 82, che avevano un quadro clinico delicato e importante”, spiega il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Angelo Borrelli aggiungendo che “il dato dei positivi è in totale 650”. “In Lombardia sono guarite altre tre persone, quindi il totale dei guariti è 40 in quella regione”, ha detto ancora Borrelli. In totale quindi il bilancio delle persone guarite sale a 45 con le 3 nel Lazio e 2 in Sicilia.