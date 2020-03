Coronavirus, il Nord adotta il farmaco antiartrite usato a Napoli. Ascierto (Pascale): Cauto ottimismo

“Abbiamo attivato una chat con i colleghi del Nord che stanno utilizzando il farmaco dopo la nostra esperienza. Possiamo confrontarci e avere dati importanti”. Lo ha annunciato, in un’intervista a Televomero, il direttore dell’unità di Oncologia Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell’Istituto Pascale di Napoli, Paolo Ascierto che, grazie a una collaborazione con il direttore della Uoc di Oncologia dell’azienda ospedaliera dei Colli, Vincenzo Montesarchio, il virologo Franco Buonaguro e alcuni medici cinesi ha sperimentato l’uso del farmaco tocilizumab, un farmaco off label anti interluchina 6 che viene solitamente utilizzato nella cura dell’artrite reumatoide, per il trattamento di pazienti con Covid-19. “C’e’ un cauto ottimismo – ha detto Ascierto -. Il problema è la rianimazione: se arrivano altri pazienti critici diventa un grosso problema”.