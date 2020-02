Coronavirus, il San Carlo: Balletto e stagione lirica avanti regolarmente, ma alt alle attività educational

La Fondazione Teatro di San Carlo, in via cautelativa e al fine di tutelare i propri dipendenti, collaboratori, allievi della scuola di ballo, del coro di voci bianche e tutto il pubblico del Teatro, raccomanda di monitorare gli aggiornamenti del Ministero della Salute al link http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e ad attenersi alle regole comportamentali definite dal Ministero stesso.

Resta confermata la regolare programmazione del balletto Don Quijote in scena da venerdì 28 febbraio a martedì 3 marzo 2020.

La Fondazione comunica inoltre che in ottemperanza al D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 sono sospese tutte le attività del settore Educational e gli spettacoli per le scuole inizialmente programmati per il 3 e 4 marzo. Sono dunque sospesi esclusivamente gli spettacoli e le visite guidate dedicate alle scuole.

La Fondazione si riserva comunque di seguire le future disposizioni governative.

Per informazioni relative alla riprogrammazione degli spettacoli sospesi e dei relativi biglietti si prega di scrivere agli indirizzi scuole@teatrosancarlo.it e visiteguidate@teatrosancarlo.it.