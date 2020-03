Coronavirus, il sindaco di Capri: Controlli inefficaci all’imbarco, arriva chiunque. Ora basta

Il sindaco di Capri Marino Lembo segnala la mancanza di controlli sui passeggeri che si imbarcano per le isole da parte delle autorita’ competenti, in particolare l’assenza di un presidio al porto di Castellammare di Stabia da dove proviene gran parte della manodopera, artigiani e operai, che lavorano sull’isola. Il sindaco – in un videomessaggio rivolto alla cittadinanza – ha fatto l’esempio degli abitanti del suo comune che per spostarsi nella vicina Anacapri devono sottoporsi ai controlli ed esibire l’autocertificazione prevista dal decreto governativo, “mentre a Capri dalla terraferma puo’ sbarcare chi vuole, poiche’ i controlli del termo-scanner e l’esibizione delle certificazioni richieste non vengono effettuate alle prime partenze del mattino e il sistema di controllo entra in funzione quando i primi collegamenti sono gia’ partiti”. “Dopo aver informato le autorita’ e aver segnalato il problema dall’inizio dei divieti – ha sottolineato il primo cittadino – viste anche le tante segnalazioni che arrivano dai miei concittadini preoccupati, sono pronto ad adottare provvedimenti drastici all’interno del nostro territorio iniziando dai controlli ai punti di sbarco. Mi accingo inoltre a prendere provvedimenti per il settore edilizio. Noi rispettiamo i controlli e vogliamo che anche gli altri lo facciano, tre settimane di sacrifici le possono fare tutti, ora diciamo basta, dobbiamo tutti auto-tutelarci nell’interesse comune”.