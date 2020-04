Coronavirus, il sindaco S.Giorgio Cremano su Fb: No all’irresponsabilità

Controlli della Polizia Municipale ancora più serrati sul territorio di San Giorgio a Cremano (Napoli). Lo ha deciso il sindaco, Giorgio Zinno, dopo aver avuto notizia di persone che escono più volte al giorno per comprare anche solo un articolo. ”Questo è un atteggiamento di assoluta irresponsabilità” scrive il primo cittadino sulla pagina facebook ”Chi agisce in questo modo mette in pericolo la salute di tutti e contribuisce al rischio di vanificare tutti i sacrifici compiuti finora. Per tale motivo ho dato indirizzo alla Polizia Municipale di agire in maniera stringente elevando multe e denunciando chi tenta di fare il furbo!”. E ieri gli agenti della Municipale hanno sanzionato due persone che pur essendo residenti in un altro comune, erano venute a fare acquisti a San Giorgio a Cremano.