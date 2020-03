Coronavirus, il Tarì: Nessun caso di contagio nel centro orafo

Il Tarì di Marcianise smentisce la notizia, circolata in giornata, di un caso di contagio di Coronavirus all’interno del Centro orafo. In serata è stato diffuso un comunicato ufficiale che pubblichiamo di seguito. “In data odierna è stata divulgata la notizia che presso il Centro Orafo il Tarì si sia conclamato un caso di contaminazione da Corona Virus e che la società abbia conseguentemente limitato gli accessi di dettaglianti e operatori del settore. La società il Tarì scpa notifica che nessuna informazione ufficiale è pervenuta alla medesima relativamente a quanto sopra e che, invece, non risultano contagi né nei confronti del proprio personale, né tantomeno di dipendenti che stabilmente sono insediati presso il Centro.

Il Tarì si riserva ogni facoltà ed ogni opportuna azione a tutela della propria immagine e della propria continuità aziendale, a salvaguardia dei Soci e di tutte le persone che regolarmente accedono ed operano presso il Centro.

Con l’occasione il Tarì informa di aver prontamente adottato ogni provvedimento necessario, seguendo tutte le prescrizioni pervenute dalle autorità competenti, per garantire il massimo presidio igienico-sanitario e contestualmente il rispetto dei comportamenti dei singoli, così come contenuto nelle comunicazioni ufficiali pervenute dagli Organi di Governo”.