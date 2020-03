Coronavirus, il vaccino della Takis sarà sperimentato al Cotugno

L’Italia è in prima linea anche nella ricerca di un vaccino per contrastare il Covid-19. Dopo l’annuncio da parte dell’azienda farmaceutica Takis di Castel Romano di essere pronta, per prima in Europa, a testare il suo vaccino su modelli preclinici, dall’oncologo e ricercatore Paolo Ascierto arriva la notizia che presto partirà la sperimentazione all’ospedale Cotugno di Napoli. Il professore Ascierto, direttore dell’Unità di Oncologia melanoma, Immunoterapia oncologica e Terapie Innovative dell’istituto Pascale di Napoli, cui va un altro merito e cioé quello di aver iniziato a testare in maniera empirica il Tocilizumab, farmaco anti artrite reumatoide, sui pazienti risultati positivi al Covid-19, contattato da “Agenzia Nova”, ha annunciato: “appena sarà pronto il vaccino, che ha una tempistica di circa un anno, partiremo con la sperimentazione proprio al Cotugno di Napoli, grazie all’accordo già stipulato tra questo nosocomio e il Pascale”. Ascierto ha inoltre sottolineato: “Conosco molto bene la Takis, collaboro da tempo con questa azienda per la messa a punto di vaccini anti-cancro basati sui neo-antigeni”.