Coronavirus: importa mascherine per Fimmg e cerca di venderle, arrestato

Milano, 28 apr. (Adnkronos) – Il Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Como ha eseguito una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti dell’amministratore della Eclettica Srls con sede legale a Turbigo. L’indagato è accusato, nell’ambito di una operazione di importazione di 72.000 mascherine protettive filtranti Ffp2, “di avere attestato falsamente, in una dichiarazione di svincolo diretto per l’importazione di dispositivi di protezione individuale” per contrastare la diffusione del Covid-19, che le mascherine erano destinate alla Federazione italiana medici di medicina generale- Fimmg, “mentre 12.000 di queste si è accertato essere state sottratte dalla destinazione accertata per essere separatamente commercializzate, così inducendo in errore la Dogana presso l’aeroporto di Milano Malpensa”.