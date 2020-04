Coronavirus, in arrivo posti letto modulari all’Ospedale del Mare

La Regione Campania, per far fronte all’emergenza Covid-19, ha predisposto un “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” in linea con gli indirizzi del governo nazionale. Tra le attività messe in campo – si legge in una nota – per contrastare il contesto di criticità in atto, è stato programmato davanti al pronto soccorso dell’ospedale del Mare l’allestimento di una struttura modulare di posti letto per la terapia intensiva per un totale di 72 in tre moduli ognuno da 24 posti letto in fase di realizzazione. Il programma dei lavori prevede, oggi 6 aprile intorno alle 18, l’arrivo da Padova su Napoli di 47 automezzi del tipo ‘semirimorchio ribassato per trasporto moduli maxi volume’ e 10 bilici del tipo ‘autoarticolato centinato’ che dovranno parcheggiare nell’area già predisposta (area parcheggio lotto 2 ospedale del Mare).