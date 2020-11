Coronavirus, in Calabria 344 nuovi casi positivi

CATANZARO (ITALPRESS) – In Calabria sono stati registrati 344 nuovi casi positivi. E’ quanto emerge dal bollettino del dipartimento Tutela della Salute della Regione, secondo cui ad oggi sono stati sottoposti a test 316.589 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 319.813. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 10.093 (344 in più rispetto a ieri), quelle negative 306.496.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza casi attivi 2.146 (111 in reparto; 17 in terapia intensiva, 2.018 in isolamento domiciliare); casi chiusi 756 (687 guariti, 69 deceduti). Catanzaro casi attivi 1.138 (73 in reparto; 13 in terapia intensiva; 1.052 in isolamento domiciliare); casi chiusi 462 (417 guariti, 45 deceduti). Crotone casi attivi 443 (32 in reparto; 411 in isolamento domiciliare); casi chiusi 209 (203 guariti, 6 deceduti). Vibo Valentia casi attivi 265 (15 ricoverati, 250 in isolamento domiciliare); casi chiusi 150 (141 guariti, 9 deceduti). Reggio Calabria casi attivi 2.780 (111 in reparto; 11 in terapia intensiva; 2.658 in isolamento domiciliare); casi chiusi 1.349 (1.305 guariti, 44 deceduti). Altra Regione o stato Estero casi attivi 267 (267 in isolamento domiciliare); casi chiusi 128 (127 guariti, 1 deceduto). E’ compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione.

I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 43 ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti. Tra i 111 ricoverati presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 65, Catanzaro 36, Crotone 45, Vibo Valentia 30, Reggio Calabria 168.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 134.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

