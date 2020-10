Coronavirus, in Campania 1.410 nuovi casi e nessun decesso

L’unità di crisi della Regione Campania comunica che oggi il numero di persone positive al Coronavirus raggiunge quota 1.410. Di questi, 67 sono sintomatici e 1.343 asintomatici. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, invece, sono 14.704. In totale, dunque, il numero di positivi nella regione è 24.443, per un totale di 751.931 tamponi. Non si registra, però, nessun decesso nella giornata di oggi (il totale resta 499). Per quanto riguarda i guariti, oggi sono 74 (totale 8.254). Nel report sui posti letto Covid su base regionale, infine, si legge: terapia intensiva complessivi 110, terapia intensiva occupati 75, degenza complessivi 840 e degenza occupati 817.