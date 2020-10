Coronavirus, in Campania 1.981 positivi, 16 decessi e 10 guariti. 123 in terapia intensiva, 10 più di ieri

Calano i contagi da Covid-19 in Campania nelle ultime 24 ore: sono 1.981 i positivi di cui 146 sintomatici e 1.832 asintomatici. In calo però anche i tamponi: 11.569 quelli eseguiti ieri (complessivamente sono 871.772). I deceduti tra il 23 e il 25 ottobre sono 16 e i guariti 10. A comunicarlo l’Unità di crisi regionale. Il numero dei contagiati da inizio epidemia sale a 40.594 mentre i deceduti sono 587 e i guariti 9.332. Sono 123 le persone ricoverate in terapia intensiva in Campania, 10 in più rispetto a ieri. I posti letto di terapia intensiva “attivabili” su base regionale, informa l’Unità di crisi della Regione Campania nel suo bollettino odierno, sono 227. I posti letto di degenza occupati sono 1.191 (40 in più rispetto a ieri) su 1.500 posti letto di degenza attivabili su base regionale.