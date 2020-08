Quattordici persone positive al Covid-19, un decesso e 3 guariti nelle ultime 24 ore in Campania. A comunicarlo l’Unità di crisi della Regione. I contagi, da inizio epidemia, salgono a 5.091 mentre i decessi salgono a 439. I tamponi eseguiti in totale 350.363, di cui 741 effettuati nella giornata di ieri. I guariti sono in tutto 4.254.