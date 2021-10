Sono 165 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 18.285 tamponi processati. L’indice di contagio scende sotto l’1%. Lo comunica l’unità di crisi regionale. Sono 10 i deceduti, di cui tre nelle ultime 48 ore e sette deceduti in precedenza ma registrati ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 16 (-1), mentre sono 208 (-1) i posti letto di degenza occupati da pazienti Covid.