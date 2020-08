Coronavirus, in Campania altri 183 contagi. De Luca: Sono tanti perché abbiamo aumentato i controlli

“Oggi abbiamo 180 contagi in Campania. Ma voglio mandare un messaggio di sicurezza ai cittadini. I numeri sono questi perché stiamo verificando i contatti di tutti i contagiati dei gironi scorsi per evitare numeri drammatici tra due mesi”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca su Facebook.

“I positivi registrati oggi sono 85 nella Asl Napoli 1, 37 nella Napoli 2, 13 nella Napoli 3, 27 nell’Asl di Salerno, anche per l’individuazione del focolaio nell’azienda agricola della Piana del Sele”. Così il governatore della Campania Vincenzo De Luca è entrato nel dettaglio del numero di positivi di oggi al covid 19. “Ricordo che se abbiamo 130 positivi le Asl attivano i controlli sui contatti diretti e si individuano altri positivi. Li andiamo a cercare, per evitare che se ne vadano asintomatici in giro per la Campania. Dobbiamo stringere i denti per i prossimi 10-15 giorni in cui si verifica l’ondata maggiore di arrivi dall’estero e dalla Sardegna e quindi di contagi da individuare”.