Coronavirus, in Campania altri 8 morti (317 in totale) e 126 guariti. Nessun nuovo contagio nel Sannio

In Campania si registrano altri otto decessi per Coronavirus rispetto a ieri. Sono, infatti, 317 le persone decedute, mentre sono 126 i guariti in più. Sono, infatti, 872 di cui 693 totalmente guariti e 179 clinicamente guariti. Questi i dati forniti dall’Unità di Crisi regionale. Sono, in totale, 4.135 (+61) i casi positivi e 53.548 (+2.458) i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli ci sono 2.227 contagiati (di cui 847 a Napoli città e 1.380 nella provincia); in quella di Salerno 633; nell’Avellinese 428; in provincia di Caserta 403 e in quella di Benevento 170 dove non si registra nessun nuovo positivo. Sono, infine, 274 i casi in fase di verifica Asl. In particolare, a Napoli città tornano ad aumentare i contagi. In 24 ore si sono verificati 14 nuovi casi di positività al Covid-19, con il numero dei contagiati che sale a 87. I deceduti sono 54, due più di ieri. Secondo quanto si evince dai dati forniti da Comune di Napoli e Asl Napoli 1 Centro, i guariti sono 201 (166 guariti con tampone positivo e 35 clinicamente guariti). I ricoverati in ospedale sono 150 (-3 rispetto a ieri), di cui 11 in terapia intensiva, uno meno di ieri. Sono, infine, 477 (-9) le persone in isolamento domiciliare.