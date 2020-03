Coronavirus, in Campania contagi a quota 350: i morti salgono a 9, i guariti a 28

Sono 127 i tamponi eseguiti nella mattinata al centro di riferimento dell’ospedale Cotugno di Napoli: di questi 17 sono risultati positivi. A darne nota l’Unità di Crisi della Regione Campania. Come per gli altri campioni fino ad oggi esaminati, si attende la conferma ufficiale da parte dell’Istituto superiore di sanità. Alle 17:30 il totale dei positivi in Campania è di 350. Stante a quanto riportato nella nota, 9 sono le persone decedute: 3 Asl Napoli 1; 1 Asl Napoli 2; 3 Provincia di Caserta; 1 Provincia di Avellino; 1 provincia di Salerno. I guariti sono 28, di questi 3 sono “totalmente guariti” e 25 “clinicamente guariti”, ovvero diventati asintomatici ma in attesa dei due tampini negativi di conferma.