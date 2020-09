Coronavirus, in Campania da domani multe di 1.000 euro a chi non indossa la mascherina

Multe di 1000 euro a chi non indossa la mascherina: lo ha annunciato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo consueto intervento del venerdi’ pomeriggio per fare il punto sull’emergenza Covid 19. “Abbiamo detto alle forze dell’ordine di avere tolleranza per 24 ore, limitandosi, per il momento, ancora a richiamare chi non rispetta le regole. Dopo questo periodo necessario per far recepire a tutti le disposizioni che abbiamo dato, partiranno le contravvenzioni”, conclude il governatore.