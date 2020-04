Coronavirus, in Campania distributori automatici di tabacchi in funzione a Pasqua e Pasquetta

I distributori automatici posti all’esterno dei negozi di tabacchi potranno restare in funzione nei giorni di Pasqua e Pasquetta in Campania. E’ quanto chiarito con una rettifica all’ordinanza firmata dal presidente della Regione Vincenzo De Luca il 9 aprile e che prevede, nei giorni 12 e 13 aprile, la chiusura di “tutte le rivendite di generi alimentari, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, fatta eccezione per le farmacie e parafarmacie, le edicole e per i distributori di carburante”. Con riferimento all’obbligo di osservanza della chiusura per le attività dei negozi e rivendite di tabacchi, si legge nel chiarimento a firma del vicecapo di gabinetto del presidente Almerina Bove, “si precisa che possono restare in funzione i distributori automatici posti all’esterno delle rivendite”.