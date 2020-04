Coronavirus, in Campania il Consiglio regionale si riunisce in modalità telematica

E’ iniziata la seduta del Consiglio regionale della Campania; e’ la prima in modalita’ telematica e, come ha detto il presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D’Amelio, “e’ una novita’ per tutti noi, anche se ci potranno essere alcune difficolta’”. All’ordine del giorno c’e’ una informativa da parte della governo regionale sulla situazione dell’emergenza Covid 19 in Campania. La stessa presidente del Consiglio D’Amelio ha invitato i Consiglieri collegati dalle loro abitazioni o dai loro uffici ad alzarsi in piedi per ricordare, con un minuto di silenzio, non solo tutte le vittime del Coronavirus in Campania ma anche nelle altre regioni italiane. Nella stessa riunione sono stati ricordati Pasquale Apicella, l’agente morto, l’altro giorno a Napoli, mentre tentava di bloccare una banda di ladri; l’ex consigliere regionale della Campania e sindaco di Saviano (Na), Carmine Sommese, ed il professore Aldo Masullo, recentemente scomparsi. Per il voto, a partire dalle prossime riunioni, la presidente D’Amelio ha spiegato che si potra’ far ricorso alla firma digitale o all’utilizzo ad un codice confermativo che sara’ notificato sui telefoni dei singoli consiglieri via sms.