Coronavirus, in Campania nelle ultime 24 ore 2 morti e 27 guariti. Otto nuovi contagi (a Napoli e nel Sannio)

Due morti e 27 guariti in 24 ore. Questo il bollettino dell’unità di crisi della Regione Campania. Su 4.498 casi di Covid-19 registrati alle 23:59 di ieri, sono 366 le persone decedute e 1.421 quelle guarite (di cui 1.389 totalmente guarite e 32 clinicamente guarite). Dall’inizio dell’emergenza sono 90.543 i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli sono 2.473 i casi di positività, 933 nel capoluogo e 1.540 nell’area metropolitana, lo stesso numero di ieri. Zero nuovi contagi anche nelle provincie di Salerno (662 casi), Avellino (469) e Caserta (424). In provincia di Benevento ci sono 186 contagiati, tre più di ieri. Per 284 tamponi sono in corso le verifiche delle Asl.