Coronavirus, in Campania nessun decesso e 13 guariti. Un solo nuovo contagio (a Caserta)

Dopo alcune verifiche effettuate dalle Asl campane, il numero di positivi in regione scende da 4.837 a 4.608 su 230.551 tamponi eseguiti da inizio emergenza. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania, precisando che da lunedì sarà inviato un solo bollettino alle 17 e non sarà piu’ diramato l’aggiornamento delle ore 22:30. I deceduti sono 430, lo stesso numero di ieri, mentre i guariti sono 3.832 (di cui 3.819 totalmente guariti e 13 clinicamente guariti), 35 più di ieri. In provincia di Napoli si registrano 2.635 casi, 1.006 nel capoluogo e 1.629 in provincia, in provincia di Salerno 689, 548 ad Avellino, 470 a Caserta (un caso più di ieri) e 209 a Benevento. Le Asl stanno esaminando ulteriori 57 tamponi.