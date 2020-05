Coronavirus, in Campania nessun decesso e altri 59 guariti. Quasi 128 mila i tamponi finora esaminati

Su 4639 casi di Covid-19 registrati in Campania alle 23,59 di ieri, ci sono 394 persone decedute, stesso numero di ieri, e 2480 persone guarite (di cui 2172 totalmente guariti e 308 clinicamente guariti), 59 in più nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Il totale dei tamponi eseguiti dall’inizio dell’emergenza è 127.938. Salgono a 2551 (+2) i contagi in provincia di Napoli, di cui 971 nel capoluogo e 1580 in provincia. Nella provincia di Salerno ci sono 671 casi (+3), 509 ad Avellino (+1) e 434 (+1) Caserta. Zero contagi nelle ultime 24 ore a Benevento, dove si registrano 192 casi di Covid-19. Per 282 tamponi sono in corso le verifiche delle Asl.