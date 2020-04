Coronavirus, in Campania primo giorno senza vittime. Altri 22 guariti. Casertano e Sannio: zero contagi

In Campania nessun decesso, nella giornata di ieri, per Coronavirus. Il totale delle persone che sono morte a causa del Covid-19 restano, infatti, 359. I pazienti guariti sono, invece 1.291 (+22), di cui 1.249 totalmente guariti e 42 clinicamente guariti. Questi i dati forniti dall’Unità di Crisi regionale. Sono, in totale, 4.423 i casi positivi e 76.108 i tamponi eseguiti. Nella provincia di Napoli ci sono 2.423 contagiati (+7), di cui 911 a Napoli città e 1.512 nella provincia; in quella di Salerno 661 (+3); nell’Avellinese 456 (+2). Zero contagi nelle province di Caserta (420) e di Benevento (182). Sono, infine, 281 i casi in fase di verifica Asl. ssi resta invariato a 359