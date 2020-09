Tornano a salire i contagi in Campania. Oggi si registrano 193 nuovi casi di positività, di cui 65 viaggiatori, 37 di ritorno dalla Sardegna e 28 dall’estero. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.164. Lo comunica l’unità di crisi della Regione. Non ci sono nuovi decessi (il totale resta pari a 446) mentre si segnalano 15 guariti (4.452 in totale). Sono 7.478 le persone contagiate in Campania dall’inizio dell’emergenza, 436.399 i tamponi effettuati.