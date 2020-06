Coronavirus, in Campania un decesso e un nuovo contagio. Esaminati 2.500 tamponi. 15 i guariti

Un nuovo caso di Covid-19 e’ stato registrato in Campania su 2.683 tamponi esaminati nella giornata di ieri. Lo comunica l’unita’ di crisi regionale per l’emergenza Covid. Il totale dei positivi ammonta quindi a 4.614 su 258.207 tamponi eseguiti (il dato include anche i 12.862 tamponi dello screening sulle commissioni d’esame per la maturita’ e il personale scolastico con zero positivi). Nelle ultime 24 ore si registra anche un decesso, con il totale dei morti da coronavirus che sale a 431. Sono 15 i nuovi guariti, per un totale complessivo di 3.925 (di cui 3.918 totalmente guariti e 7 clinicamente guariti).