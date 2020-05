Coronavirus, in campo l’informatica: centri italiani di supercalcolo in rete

I principali enti di supercalcolo italiani fanno squadra nella lotta al Sars-Cov2 e mettono a disposizione la loro potenza informatica – oltre 8 milioni di ore di calcolo – a disposizione di ricercatori per progetti mirati a combattere la pandemia. E’ l’impegno delle strutture di Cineca (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico), Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), Infn-Cnaf (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) in un’iniziativa dell’Associazione Big Data. Lanciato un bando ad accesso veloce per progetti che saranno esaminati in pochi giorni e potranno subito partire. Nessun limite agli ambiti di ricerca: dal biomolecolare all’epidemiologia. L’Associazione Big Data raccoglie il 70% della capacita’ di calcolo e big data in Italia. L’iniziativa e’ in collaborazione con la Fondazione Big Data for Human Development. L’obiettivo e’ sostenere gruppi di ricerca, pubblici e privati, impegnati in progetti contro il Covid-19.