Coronavirus, in caso di emergenza pronte le cliniche private

“Ci stiamo preparando a un Piano C che dovrà coinvolgere anche le strutture private convenzionate”. A dirlo il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in diretta su Facebook. “Abbiamo chiesto a tutte le Asl e a tutte le aziende sanitarie di raddoppiare le previsioni di posti letto per ricoverati in condizioni non drammatiche e di posti in terapia intensiva e post intensiva. Questo – ha aggiunto – sottoporrà le nostre strutture a uno sforzo eccezionale, ma l’obiettivo è svuotare i reparti e avere a disposizione, tra non più di una settimana, di posti letto necessari: 460 per i ricoveri e 140-160 in terapia intensiva”. “Se arriveremo in una situazione di tipo lombardo – ha concluso il governatore – dovremo spostare i ricoveri ordinari nelle cliniche private per liberare posti per i malati di Covid, pazienti ordinari e pazienti gravi”.