Coronavirus, in Cina 3mila morti e oltre 80mila contagiati

Pechino, 5 mar. (Adnkronos) – Si sono registrati altri 31 decessi a causa del in Cina, superando così la soglia delle tremila vittime in totale. Lo ha riferito la Commissione sanitaria nazionale cinese, affermando che il numero dei morti nel Paese per il Covid-19 è 3.012. La maggior parte di questi, ovvero 2.305, è stata registrata nella città di Wuhan, epicentro dell’epidemia.

Sono invece 139 i nuovi contagiati ieri, come ha riferito sempre la Commissione sanitaria nazionale cinese, con un incremento rispetto ai 119 diagnosticati martedì. In totale, il numero delle persone contagiate è salito a 80.409. Solo cinque dei nuovi casi sono stati segnalati fuori dalla provincia di Hubei.