Coronavirus, in Francia confermati oltre 200 casi

Parigi, 3 mar. (Adnkronos) – La Francia ha superato la soglia dei 200 casi confermati di infezione da . Lo rendono noto i media francesi. Il precedente bilancio era di 191 casi.

UCRAINA – Primo caso di contagio da coronavirus in Ucraina. Si tratta di un uomo tornato di recente dall’Italia che ora è in cura in un ospedale di Chernivtsi, al confine con Polonia e Romania. Come ha reso noto il vice ministro della sanità, Viktor Lyashko, l’uomo era arrivato in Romania dall’Italia in aereo e poi aveva proseguito in auto. La moglie è stata messa in isolamento.

GIBILTERRA – Una prima persona è risultata positiva al coronavirus a Gibilterra. Proveniva dal Nord Italia, rendono noto le autorità sanitarie locali, citate da Cnn. Il paziente, che sta guarendo, era atterrato a Malaga. Insieme al partner, che non presenta sintomi, è in auto isolamento.

SVIZZERA – Primo caso di coronavirus nel cantone di Zugo: si tratta di un 21enne che è stato posto in isolamento in un ospedale zurighese in quanto si trovava da diversi giorni nel cantone limitrofo. L’uomo ha contratto il virus in occasione di un evento privato. Zugo è il primo cantone della Svizzera centrale a segnalare un caso comprovato. Il 21enne è in buone condizioni di salute, hanno comunicato le autorità cantonali. Diverse persone entrate in contatto con l’uomo sono state poste preventivamente in quarantena nelle proprie abitazioni.

NORVEGIA – La nave da crociera tedesca “Aida Aura” ritarda la partenza dal porto norvegese di Haugesund dopo che due passeggeri hanno denunciato sintomi di influenza da coronavirus. In attesa dell’esito del test, i due passeggeri, di nazionalità tedesca, sono in isolamento nella loro cabina. A bordo della nave, che avrebbe dovuto lasciare Haugesund ieri, ci sono 1.200 passeggeri.