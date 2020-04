Milano, 29 apr. (Adnkronos) – Sono 104 i morti per il coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, secondo i dati di Regione Lombardia. Calano ancora i ricoveri: i posti occupati in terapia intensiva scendono a 634, 21 in meno rispetto a ieri. I ricoveri meno gravi sono -160.