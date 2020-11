Coronavirus, in Lombardia 152 morti ma i casi positivi scendono a 8180

MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia si registrano 152 morti per coronavirus in 24 ore, ma scende il numero di nuovi positivi, che oggi sono 8.180 rispetto ai 10.955 di ieri, quando i decessi erano stati 129. Lo riferisce il quotidiano bollettino sulla situazione epidemiologica regionale diffuso da Palazzo Lombardia. A calare al 15,5% è anche il rapporto tra nuovi casi e casi e tamponi, 52.712, un numero elevato. Negli ultimi giorni il rapporto tamponi/casi si era attestato oltre il 20%, posizionandosi ieri al 23,2%.

Crescono i ricoverati in terapia intensiva che sono 56 in più rispetto a ieri (totale 764) e quelli negli altri reparti che sono 225 (totale 6.907). Continua nel frattempo il trend positivo dei guariti/dimessi che oggi sono 1.615 (totale 124.025 di cui 6.664 dimessi e 117.361 guariti).

La provincia di Milano resta la più colpita, con 3.148 casi odierni, di cui 1.149 a Milano città. Rispetto a ieri calano i contagiati nella Provincia di Varese, dove ieri erano emersi 3.081 casi, mentre oggi sono 943. Seguono la Provincia di Como con 958 positivi e quella di Monza e Brianza con 854. Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi di Covid oggi sono a Brescia +576; Pavia +385; Mantova + 248; Cremona: + 193; Lecco + 243, Bergamo + 168 , Lodi + 131 e Sondrio + 63.

