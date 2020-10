Coronavirus, in Lombardia 2023 nuovi casi e 19 decessi

MILANO (ITALPRESS) – Sono 2.023 i nuovi positivi al Covid oggi in Lombardia a fronte di 21.726 tamponi effettuati, mentre i decessi sono 19 nelle ultime 24 ore (totale 17.103 dall’inizio della pandemia). Aumentano di 10 i ricoverati in terapia intensiva (totale 123) e quelli negli altri reparti, 132 in più rispetto a ieri (totale 1.268). Questo è il quadro delineato dal quotidiano bollettino sui dati epidemiologici regionali diffuso da Palazzo Lombardia, dove si precisa che la percentuale tra tamponi processati e nuovi contagiati è oggi pari al 9,3%, in diminuzione rispetto all’11,5% di ieri. I guariti/dimessi sono oggi 334, (totale 87.072 dall’inizio della pandemia).

La provincia più colpita resta la Provincia di Milano, dove i contagiati sono oggi 1.054, di cui 515 nel capoluogo lombardo. Seguono le province di Varese con 245 casi odierni e quella di Monza e Brianza con 123. La provincia di di Brescia segna una crescita con 101 casi odierni (ieri erano 39). Per quanto riguarda le altre province lombarde i casi sono a Mantova 88, Como 79, Lecco 57, Pavia 54, Bergamo 45, Lodi 44, Sondrio 33 e Cremona 17.

(ITALPRESS).