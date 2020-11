Coronavirus, in Lombardia 3203 nuovi casi e 135 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Sono 3.203 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 28.434 tamponi effettuati, su un totale di 4.055.691 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 132.627 (+2.312) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 135 decessi che portano il numero delle vittime complessive 21.647. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 405.862. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 7.400 (-216), 907 (-12) in terapia intensiva, mentre sono 124.320 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 251.588 (+756).

(ITALPRESS).