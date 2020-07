Coronavirus, in Lombardia 34 nuovi casi e 1 decesso

MILANO (ITALPRESS) – Solo un decesso per coronavirus oggi in Lombardia, dove i nuovi casi rispetto a ieri sono 34, di cui 13 a seguito di test sierologici e 15 ‘debolmente positivì. Lo riferisce il consueto bollettino regionale sui dati epidemiologici diffuso da Palazzo Lombardia, precisando che i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 5.973 (ieri erano stati 4.288). Continuano a aumentare i guariti/dimessi, 164 in più rispetto a ieri (totale complessivo: 71.775) mentre restano stabili i ricoverati sia in terapia intensiva sono stabili (totale 21) sia negli altri reparti (151).

Positivi in calo in tutte le province lombarde: i casi maggiori oggi si registrano nel Milanese, dove i casi sono 9 di cui 3 nel capoluogo lombardo. Ieri erano stati 11 nella Provincia di Milano, di cui 9 in città.

Rispetto ai 22 positivi di ieri, oggi scendono i casi nella Provincia di Bergamo, con 6 casi, uno in meno rispetto a quelli registrati nel Bresciano (7). Nessun positivo si registra rispetto a ieri nelle Province di Como e Lecco. Numeri vicini allo zero per le province di Cremona 2 casi, Lodi 1, Mantova 1, Monza e Brianza 2, Pavia 2, Sondrio 3, Varese 1.

