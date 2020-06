Coronavirus: in Lombardia 50 nuovi positivi su circa 3.500 tamponi

Milano, 1 giu. (Adnkronos) – Cinquanta nuovi positivi al covid19 in Lombardia ma in rapporto a 3.572 tamponi, cioè circa l’1,4% del totale di test processati oggi, in calo rispetto alle ultime settimane. L’indice scende ma di poco rispetto all’1,7% della vigilia. Gli attualmente positivi, tra quarantene e ricoveri, secondo l’ultimo bollettino della Regione, scendono a 20.861 casi totali, 135 in meno rispetto a ieri. Da inizio pandemia a oggi i positivi sono 89.018. I guariti 52.026, con 166 dimessi da ieri.