Coronavirus: in Lombardia cig marzo-aprile +184% rispetto ad anni crisi

Milano, 25 mag. (Adnkronos) – Mai viste tante richieste di cassa integrazione in Lombardia. Le ore richieste di cig ordinaria, straordinaria e in deroga, nel bimestre marzo-aprile 2020, sono il 184,1% in più di quelle richieste nel I trimestre 2010, ovvero negli anni della grande crisi. In particolare, le ore di cassa ordinaria nel bimestre sono il 302,9% in più di quelle richieste nel quarto trimestre del 2009. A rilevarlo è il bollettino dell’Osservatorio Cassa integrazione guadagni della Cisl Lombardia, che ha messo a confronto i dati Inps relativi al bimestre marzo-aprile 2020 con il quarto trimestre del 2009, quello con il numero maggiore di ore nella gestione Cig ordinaria durante gli anni della crisi, e il primo trimestre 2010 (quello con i valori totali di Cig più alti).