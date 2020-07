Coronavirus, in Sicilia 15 nuovi casi e nessun decesso

PALERMO (ITALPRESS) – In Sicilia nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 nuovi casi di coronavirus. Di questi 11 sarebbero i migranti risultati positivi dopo essere sbarcati ieri a Pozzallo. E’ quanto si evince dalla lettura del bollettino del Ministero della Salute. Il numero totale dei contagiati da inizio pandemia sale quindi a 3.115. Nessun decesso. Rispetto a ieri si registra un guarito in più, portando il totale a 2.695. Per quanto riguarda il dato degli attualmente positivi sono 137, con un aumento di 14 unità rispetto a ieri. In decremento di 2 invece i ricoverati: oggi sono 4 e nessuno di questi si trova in terapia intensiva. Infine in aumento coloro che si trovano in isolamento: in tutto sono 133 con una crescita rispetto a ieri di 16.

(ITALPRESS).