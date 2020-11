Coronavirus, in Sicilia 1692 nuovi contagiati e 40 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Crescono i casi di coronavirus in Sicilia.

Nelle ultime 24 ore sono 1.692 i nuovi contagiati. Sul fronte dei

decessi si registra un aumento: 40 nelle ultime 24 ore per un

totale di 802. E’ quanto si apprende dalla lettura dei dati del

bollettino del Ministero della Salute. 9.455 i tamponi processati

nelle ultime 24 ore. Il numero degli attualmente positivi è di

24.914 mentre le persone ricoverate con sintomi sono 1.391 (+15)

delle quali 205 (+3 rispetto a ieri) si trovano in terapia

intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 23.318 persone. I

guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono ad oggi 10.958.

(ITALPRESS).