Coronavirus, in Veneto la prima vittima italiana

In Veneto la prima vittima italiana del Coronavirus. Adriano Trevisan, 78 anni, è morto nella tarda serata di ieri all’ospedale di Monselice dove era ricoverato, in terapia intensiva, da un paio di settimane. L’uomo era originario di Vo’ Euganeo, dove ieri è stato accertato un altro caso. In Italia al momento i contagi accertati sono 17: 16 in Lombardia e uno in Veneto.

Intanto, è atterrato alle 6.37, a Pratica di Mare l’aereo dell’Aeronautica Militare proveniente dal Giappone che ha riportato a casa 19 italiani che erano a bordo della “Diamond Princess”, la nave da crociera bloccata in Giappone dall’emergenza Coronavirus. Lo rende noto il ministero della Difesa precisando che i 19 italiani, dopo aver terminato le visite, saranno trasferiti presso il Centro Sportivo Olimpico

dell’Esercito alla Cecchignola.

