Coronavirus, in Veneto test fai da te: risultato in pochi secondi

Venezia, 16 nov. – (Adnkronos) – “Bastano pochi secondi per il test fai da te che ha sperimentato il dottor Roberto Rigoli alla microbiologia nell’ospedale di Treviso, per primo”. Lo ha annunciato il presidente del Veneto Luca Zaia che, in diretta, dalla sede della Protezione civile di Marghera ha sperimentato su di se il nuovo test ‘fai da te’, un kit simile a quello per la misurazione della glicemia o della gravidanza. “Come già per i test rapidi, che oggi funzionano il dottor Rigoli ha avviato ormai da giugno la sperimentazione sui nuovi test rapidi che saranno ora sperimentati da altre cinque microbiologie del Veneto”.