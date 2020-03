Coronavirus, India chiude a chi è stato in Italia

Nuova Delhi, 3 mar. (Adnkronos/Xinhua) – L’India ha sospeso la concessione dei visti già emessi per cittadini italiani e chiude le sue frontiere a chi è stato in Italia dal primo febbraio per fare fronte alla diffusione del . La sospensione dei visti vale anche per iraniani, sudcoreani e giapponesi. Mentre le frontiere rimangono chiuse in India anche a chi è stato, dallo scorso primo febbraio, anche in Iran, Corea del Sud, Giappone e Cina.

“Chi ha bisogno di recarsi in India per motivi urgenti, può chiedere un nuovo visto al più vicino consolato o ambasciata”, si legge sul provvedimento varato dal governo da cui sono esclusi diplomatici, funzionari dell’Onu e di altre organizzazioni internazionali, e membri di equipaggi di compagnie aeree. I viaggiatori che ricadono in queste categorie saranno comunque sottoposti a controlli medici al loro arrivo. Chiunque arrivi in un aeroporto indiano con un volo internazionale dovrà fornire il suo itinerario di viaggio.