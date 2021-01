Roma, 21 gen. (Adnkronos Salute) – Un metodo “efficace, rapido, sicuro ed ecologico per sanificare gli ambienti e contrastare il propagarsi del virus Sars-Cov-2, responsabile della pandemia in atto. E’ possibile grazie a un innovativo dispositivo realizzato interamente in Italia da Sanity System e distribuito da Ngc Medical, società del gruppo Medtronic”, annuncia l’azienda in una nota, sulla base di uno studio realizzato dal Dipartimento di medicina molecolare dell’università di Padova.