Coronavirus, Intesa Sanpaolo: illuminazione tricolore per la facciata della sede di via Toledo

Da alcune sere il secondo piano della sede napoletana di Intesa Sanpaolo in via Toledo si illumina con i colori della bandiera italiana. L’iniziativa proseguirà anche nei prossimi giorni per trasmettere un messaggio di incoraggiamento e vicinanza. L’edificio che “veste” il Tricolore sarà visibile nelle ore serali, dalle 20 alle 24 circa, e al mattino presto, dalle 5 alle 8. La facciata di Palazzo Piacentini si accenderà di verde, bianco e rosso, grazie all’impiego di alcuni proiettori led a basso impatto ambientale, posizionati nella fascia già destinata all’illuminazione di sicurezza.

L’emergenza Covid-19 vede il Gruppo Intesa Sanpaolo tra i principali contributori nel contrasto alla pandemia e nel sostegno a persone, imprese e territori. La Banca ha donato 100 milioni di euro per cure ed ospedali attraverso un accordo con il Commissario straordinario e la Protezione civile. Parte di questa donazione, circa sei milioni di euro, è stata destinata all’Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli. Grazie a questi fondi saranno raddoppiati i posti in terapia intensiva all’ospedale Cotugno, dove è prevista anche l’attivazione di 64 nuovi posti letto (di cui 36 sub-intensivi) e il rinnovamento di un reparto destinato al trattamento di pazienti Covid-19 in dialisi. Altri interventi sono previsti all’ospedale Monaldi: la creazione di otto nuove postazioni per la terapia intensiva e 12 per la sub-intensiva.

Inoltre, Intesa Sanpaolo, grazie alle misure varate dal Governo, ha elevato a 50 miliardi di euro l’ammontare di risorse in termini di credito messe a disposizione del Paese. La Banca ha anche attivato una moratoria generale per il pagamento di mutui, prestiti e finanziamenti, stanziato rilevanti linee di credito e liquidità per le imprese, implementato coperture assicurative gratuite e soluzioni per favorire lo smart working.