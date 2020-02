Coronavirus, ipotesi volo rimpatrio per italiani su Diamond Princess

Roma, 15 feb. (Adnkronos) – E’ allo studio la possibilità di realizzare un volo di rimpatrio per i 35 connazionali bloccati sulla nave da crociera Diamond Princess, in Giappone. Ne avrebbero discusso nelle ultime ore, a quanto si apprende da fonti diplomatiche, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il commissario straordinario per l’emergenza e capo della Protezione civile Angelo Borrelli. Stamani Di Maio, a Pratica di Mare per il rientro del volo da Wuhan che ha riportato in Italia Niccolò, aveva dichiarato di essere “pronto a tutto per proteggerli”.